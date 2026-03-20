В РФ непослушных учеников хотят отправлять в спецшколы до 18 лет

В России предложили отправлять в спецучреждения школьников с систематическими нарушениями. Об этом пишет газета «Известия». Авторы инициативы предложили дать школам право направлять учеников в специализированные учебно-воспитательные учреждения открытого типа.

Речь идёт о подростках от 11 до 18 лет, которые регулярно нарушают дисциплину или уже привлекались к уголовной ответственности. Решение предполагается принимать с участием комиссии по делам несовершеннолетних.

Законопроект подготовил экспертный совет по вопросам образовательной политики. В его состав входят Алексей Савватеев, Анатолий Вифлеемский и другие специалисты. Изменения предлагают внести в законы «Об образовании в РФ» и «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Сейчас, как отмечают авторы, у школ нет эффективных инструментов воздействия на учеников младше 15 лет. Отчисление запрещено, а другие меры не дают результата.

Отмечается, что перевод в спецучреждение может защитить других учеников и дать нарушителю возможность пройти корректирующее обучение. При этом решение можно будет оспорить. В Минпросвещения напомнили, что такие учреждения уже работают в 17 регионах. В них обучаются более 2 тыс. детей, которым помогают справиться с социальной дезадаптацией и вернуться к обучению.

Ряд экспертов выступил против инициативы. По их мнению, концентрация трудных подростков в одном месте может усилить негативное влияние, а сама мера носит жёсткий характер и не решает причины поведения.

Ранее в Санкт-Петербурге предложили ввести досмотр школьников при входе в учебные заведения. Инициатива направлена на повышение безопасности на фоне участившихся инцидентов. Предлагалось наделить сотрудников школ правом проводить проверки и усилить требования к охранным организациям. Также обсуждалась установка оборудования для выявления опасных предметов. Возможные изменения могут затронуть федеральное законодательство.