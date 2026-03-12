Экс-учитель с Урала получил 15 лет за съёмку порно с сиротами из детдома

Талицкий районный суд приговорил к 15 годам колонии бывшего учителя информатики, обвинявшегося в развращении воспитанников детского дома в Свердловской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

«Пятнадцать лет колонии строгого режима, 1,5 года ограничения свободы и лишён права заниматься педагогической деятельностью сроком на пять лет», — уточнили в суде.

Следствие установило, что преподаватель не только совершал развратные действия в отношении двух и более лиц, но и снимал порно с участием несовершеннолетних. Материалы он распространял через интернет, наладив фактически подпольную студию.

В суде отметили, что личность осуждённого и данные его защитников засекречены. Такие меры принимаются для безопасности потерпевших и их семей, которые пережили тяжёлую травму.

Ранее 71-летний житель Москвы, неоднократно судимый за преступления против несовершеннолетних ещё в советские годы, вновь был отправлен в колонию. Он выслеживал девочек на улице, провожал до дома и нападал в подъезде. После освобождения он принялся за старое, признавшись, что не может избавиться от влечения к детям.