Кравцов заявил о скором завершении разработки стратегии образования в России

Подготовка стратегии развития образования в России вышла на финишную прямую. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину министр просвещения Сергей Кравцов на встрече.

Видео © Пресс-служба Кремля

«Завершается подготовка Стратегии развития образования, которая разрабатывается в соответствии с Вашим поручением. Обсудили с учителями, педагогическим сообществом, на Совете, на президиуме Совета по образованию и науке, в Общественной палате, в Государственной Думе, в Совете Федерации. В целом есть одобрение, уже подготовлен проект Стратегии, и в ближайшее время мы представим Вам на утверждение», — сказал Кравцов

Как пояснил Кравцов, стратегия опирается на текущие достижения системы и призвана дать ответ на новые вызовы — от развития искусственного интеллекта до вопросов миграционной политики. При этом ключевая задача, по его словам, сохранить достигнутый уровень образования и сделать его равнодоступным для всех школьников страны.

Министр напомнил, что с этого года в России введены единые федеральные программы по всем предметам, нормирована учебная нагрузка и количество контрольных. Теперь важно, чтобы эти стандарты заработали в полном объёме в каждой школе, независимо от её местоположения.

Ранее Сергей Кравцов заявил, что Россия вошла в топ-10 мирового рейтинга по качеству школьного образования. Министр также привёл данные о динамике успеваемости: за последние пять лет доля школьников, демонстрирующих низкие образовательные результаты, сократилась на 10%.