Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 11:15

Россия вошла в десятку лучших по качеству школьного образования

Кравцов: Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам главы ведомства, за последние пять лет в стране также сократилось число отстающих школьников. Этот показатель, как отметил Кравцов, уменьшился на 10%.

Тест: На эти вопросы по русскому языку на время запросто ответит любой семиклассник! А вы справитесь?
Тест: На эти вопросы по русскому языку на время запросто ответит любой семиклассник! А вы справитесь?

«Наша страна вошла в десятку по качеству школьного образования, и отдельно мы работаем и с отстающими школьниками. За пять лет их количество уменьшилось на 10%», — сказал министр.

Он подчеркнул, что работа с учениками, которым сложнее осваивать программу, ведётся отдельно. Это направление в министерстве называют одним из приоритетных.

Тест на время: Докажите, что у вас были пятёрки в школе, ответив на 10 вопросов за несколько секунд!
Тест на время: Докажите, что у вас были пятёрки в школе, ответив на 10 вопросов за несколько секунд!

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Сергей Кравцов
  • Путин
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar