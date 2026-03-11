Россия вошла в десятку лучших по качеству школьного образования
Кравцов: Россия вошла в топ-10 стран по качеству школьного образования
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock
Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
По словам главы ведомства, за последние пять лет в стране также сократилось число отстающих школьников. Этот показатель, как отметил Кравцов, уменьшился на 10%.
«Наша страна вошла в десятку по качеству школьного образования, и отдельно мы работаем и с отстающими школьниками. За пять лет их количество уменьшилось на 10%», — сказал министр.
Он подчеркнул, что работа с учениками, которым сложнее осваивать программу, ведётся отдельно. Это направление в министерстве называют одним из приоритетных.
