Рособрнадзор определил запреты для участников ЕГЭ-2026

Рособрнадзор установил перечень действий, которые запрещены участникам Единого государственного экзамена в 2026 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пункте проведения экзамена выпускникам запретили выполнять задания несамостоятельно и переговариваться с другими сдающими. Им также нельзя проносить с собой мобильные телефоны, калькуляторы, шпаргалки, письменные заметки и любые другие носители информации. Исключение делают только для разрешённых справочных материалов по отдельным предметам.

Под запрет попал и вынос черновиков, бланков и электронных носителей с заданиями. Фотографировать экзаменационные листы и переписывать задания в черновики также не разрешается. Помимо этого, во время экзамена нельзя ходить по аудитории без организатора, разговаривать и обмениваться любыми предметами. Если участник нарушит порядок, его удалят из пункта проведения. На месте составят акт, второй экземпляр направят в государственную экзаменационную комиссию.

Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Резервные дни запланированы с 22 по 25 июня. Выпускники по желанию могут пересдать один из предметов 8 и 9 июля.

Ранее министерство просвещения РФ поддержало установленный Рособрнадзором порядок досмотра участников ЕГЭ. Организаторы и охранники не должны прикасаться к ученикам и их вещам. Речь идёт об обсуждаемом запрете досмотра школьников перед сдачей ЕГЭ-2026. Ведомство отметило, что рекомендации исключают физический контакт с участниками госэкзамена и их имуществом.