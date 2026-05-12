Школьникам минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата

Российским школьникам для получения аттестата в этом году достаточно набрать 24 балла по русскому языку и получить удовлетворительную оценку (тройку) по математике базового уровня. По каждому из остальных предметов также установлены свои минимальные пороги. Об этом РИА «Новости» рассказал сенатор Айрат Гибатдинов.

«Минимальные баллы ЕГЭ разделяются на два уровня: для получения школьного аттестата и для поступления в высшие учебные заведения. Для аттестата достаточно 24 баллов ЕГЭ по русскому языку и семь баллов (или оценки «три») по базовой математике, тогда как для вузов пороги значительно выше», — сказал агентству парламентарий.

По физике, химии и биологии подтвердить освоение программы можно при 36 баллах, по профильной математике — 27, по информатике — 40, по истории — 32, по географии — 37, по обществознанию — 42, по литературе — 32, а по иностранным языкам — 22. При этом сенатор предупредил: достижение минимального порога не гарантирует поступление даже на платное отделение, поскольку внутри вузов проводится конкурсный отбор.

Гибатдинов обратил особое внимание абитуриентов на систему дополнительных баллов. Сегодня высшие учебные заведения вправе самостоятельно начислять до 15 бонусов за индивидуальные достижения — например, за аттестат с отличием, золотой знак ГТО, волонтёрство (стаж от четырёх лет) или победы в перечневых олимпиадах. Как правило, за каждое из таких достижений дают не более пяти баллов, однако конкретные цифры устанавливает сам вуз.

«В условиях высокой конкуренции именно эти баллы нередко становятся решающими при поступлении на бюджет», — заключил законодатель.

Ранее Рособрнадзор установил перечень действий, которые запрещены участникам Единого государственного экзамена в 2026 году. В пункте проведения экзамена выпускникам запретили выполнять задания несамостоятельно и переговариваться с другими сдающими; также нельзя проносить с собой мобильные телефоны, калькуляторы, шпаргалки, письменные заметки и любые другие носители информации (исключение делается только для разрешённых справочных материалов по отдельным предметам).