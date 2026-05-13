Девятиклассникам предстоит сдавать третий обязательный экзамен с 2028 года

История должна стать третьим обязательным экзаменом для учащихся девятых классов, начиная с 2028 года. Проверять знания школьников предполагается в устном формате. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Экзамен будет обсуждён в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой проведём апробацию, общественное обсуждение, и в 28-м году предмет «История» в устном формате будет проводиться», — уточнил Музаев.

Ранее Life.ru писал, что российским школьникам для получения аттестата в этом году достаточно набрать 24 балла по русскому языку и получить удовлетворительную оценку (тройку) по математике базового уровня. По каждому из остальных предметов также установлены свои минимальные пороги.