День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 08:46

Девятиклассникам предстоит сдавать третий обязательный экзамен с 2028 года

Для девятиклассников введут обязательный экзамен по истории с 2028 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

История должна стать третьим обязательным экзаменом для учащихся девятых классов, начиная с 2028 года. Проверять знания школьников предполагается в устном формате. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Экзамен будет обсуждён в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой проведём апробацию, общественное обсуждение, и в 28-м году предмет «История» в устном формате будет проводиться», — уточнил Музаев.

Суд запретил телеграм-каналы, публикующие ответы на ЕГЭ и ОГЭ до экзаменов
Суд запретил телеграм-каналы, публикующие ответы на ЕГЭ и ОГЭ до экзаменов

Ранее Life.ru писал, что российским школьникам для получения аттестата в этом году достаточно набрать 24 балла по русскому языку и получить удовлетворительную оценку (тройку) по математике базового уровня. По каждому из остальных предметов также установлены свои минимальные пороги.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Рособрнадзор
  • Михаил Мишустин
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar