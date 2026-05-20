«Баланс равен нулю»: Названы фразы, которые заставят любого мошенника бросить трубку

Телефонные мошенники постоянно меняют схемы обмана, представляясь сотрудниками банков, полиции и других структур. Однако есть фразы, которые могут быстро сбить злоумышленников с привычного сценария. Об этом Life.ru рассказала адвокат Ольга Власова.

По её словам, звонки могут поступать от якобы сотрудников банков, правоохранительных органов и даже спецслужб.

Чтобы не тратить своё время и затруднить манипуляцию в ваш адрес, сразу сообщите, что разговор записывается. Часто эта фраза дезориентирует мошенника. Ольга Власова Адвокат

Если звонящий представляется сотрудником банка, адвокат советует сразу сообщить, что вся информация будет проверена через официальный номер организации.

При навязчивых предложениях оформить кредит или провести подозрительные финансовые операции эффективным ответом станет фраза: «Все операции предпочитаю проводить только лично в отделении банка». Также может помочь требование прислать официальное уведомление с печатью.

Отдельно адвокат предупредила о схеме, нацеленной на людей с хорошей кредитной историей. По её словам, злоумышленники могут предлагать оформить кредит якобы без обязательств по выплате, однако в итоге ответственность за долг всё равно ляжет на человека, оформившего займ.

Чтобы мошенники быстрее потеряли интерес, Власова советует сообщить, что на счетах нет денег и «баланс равен нулю».

Эксперт также напомнила, что настоящие сотрудники полиции или спецслужб не имеют права требовать по телефону пароли, данные банковских карт, коды из SMS или переводы денег.

«Звонков с подобными требованиями не должно поступать вовсе. Максимум — вас могут официально пригласить в отделение полиции или вызвать на допрос в установленном законом порядке», — пояснила адвокат.

Кроме того, она прокомментировала распространённую уловку с угрозами статьёй 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. Власова подчеркнула, что ответственность по этой статье наступает только после официального оформления процессуальных документов и подписи человека.

«Есть и статья 51 Конституции России — право не свидетельствовать против себя. Она действует и при общении с реальными сотрудниками полиции», — напомнила собеседница Life.ru.

Если человек уже стал жертвой мошенников, адвокат советует немедленно обратиться в правоохранительные органы, уведомить банк и при необходимости проконсультироваться с юристом.

При этом власти фиксируют снижение активности телефонных мошенников. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в первом квартале 2026 года количество подозрительных звонков сократилось на 33–74% по сравнению с прошлым годом. В Госдуме связывают это с новыми мерами кибербезопасности и законодательными ограничениями для мошеннических кол-центров.