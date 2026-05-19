Родителей предупредили об активизации мошенников во время последних звонков

Обложка © GigaChat / Life.ru

Конец мая — излюбленное время телефонных мошенников, которые активизируются в период последних звонков и выпускных. Они используют страхи родителей за жизнь и благополучие детей, ежегодно обманывая сотни семей. В частности, аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщают, что ребёнок попал в беду и задержан, и требуют срочно перевести деньги.

Умение в нужный момент отключить эмоции — первое и главное правило, которое спасает 90% потенциальных жертв, напомнил в беседе 360.ru эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. Он подчеркнул, что преступники используют любые инфоповоды, действуют как хорошие психологи, умеют давить на жертву, а главным оружием становится искусственная срочность. Поэтому важно не впадать в панику и перезванивать ребёнку.

«В разговоре аферисты чаще всего используют фразы «прямо сейчас», «срочно», «быстро», вынуждая принять необдуманное решение», — отметил специалист.

Ранее МВД предупредило россиян о мошеннической схеме, нацеленной на их накопления. Кроме того, названа новая схема аферистов с графиками отключения горячей воды.

