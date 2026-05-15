«Мечта о роли за ваши деньги»: Россиян предупредили о новой схеме обмана на псевдо-кастингах

Фальшивые кинопредставители пользуются мечтой человека о роли, продавая поддельные услуги и собирая личные данные. Об этом RT рассказал главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

По его словам, жертве говорят, что она подходит. Но для старта нужно портфолио, видеовизитка, обучение, доступ в закрытую базу актёров. Суммы варьируются от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей. Иногда речь идёт о кредитах.

Чаще всего людей обманывают на сумму 50–150 тысяч рублей. Человек думает, что подписывает документы на участие в съёмках, но выясняется, что на него оформили рассрочку или кредит за «актёрский пакет».

Отдельная проблема — сбор персональных данных. Под видом анкеты мошенники получают Ф.И.О., телефон, возраст, город, фотографии, видео, ссылки на соцсети, параметры внешности, а иногда паспортные данные и банковские реквизиты.

А ранее россиян предупредили, что мошенники стали чаще использовать в своих схемах легенды, связанные с Государственной фельдъегерской службой. По данным МВД, ГФС занимается специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти. С физическими лицами служба не работает.