МВД предупредило россиян о мошеннической схеме, нацеленной на их накопления

Мошенники начали использовать новую легенду для обмана по телефону и в мессенджерах: людям заявляют, что их личные накопления относятся к Резервному фонду России, из-за чего требуют «проверки». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

Схема устроена поэтапно и рассчитана на постепенное давление. Сначала появляется сообщение о якобы утечке персональных данных. Затем разговор переводится на «спецслужбы» — собеседник утверждает, что от имени человека могли пытаться финансировать террористов.

После этого включается ещё один голос, уже с ролью «следователя». Он развивает ключевую идею: деньги на счетах будто бы формально не принадлежат владельцу и подлежат изъятию для сверки с Резервным фондом. Финальная часть сценария сводится к требованию снять наличные и передать их через «ответственное лицо». Чтобы операция выглядела обычной, жертве заранее диктуют поведение в банке и готовые ответы на возможные вопросы.

А ранее в Москве задержали группу из шести человек, которых обвиняют в мошенничестве при получении выплат. По данным МВД, они обналичивали материнский капитал под видом образовательных услуг. Схему придумал ранее судимый мужчина. Он вместе с сообщниками регистрировал ИП на безработных людей с финансовыми трудностями, после чего фактическое управление переходило к участникам группы.