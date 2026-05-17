Айфонов не дождались: Рязанская аферистка кинула 50 человек на 8 млн рублей

В Рязани 35-летняя Юлия подозревается в крупном мошенничестве. Как сообщает Telegram-канал Baza, женщина предлагала знакомым технику Apple по «сниженным ценам», объясняя это наличием «своих каналов» поставки.

Первое время схема работала безупречно: покупатели действительно получали телефоны и компьютеры по выгодной цене. Довольные клиенты возвращались с новыми заказами и рекомендовали Юлию друзьям. Однако позже предпринимательница начала затягивать исполнение обещаний («кормить завтраками»), а затем и вовсе исчезла.

Общее число пострадавших превысило 50 человек. Суммарный ущерб оценивается минимум в 8 миллионов рублей. Самая крупная жертва — блогерша, которая отдала мошеннице 2,5 миллиона рублей, включая как личные средства, так и деньги знакомых.

Девушка пыталась решить вопрос мирно, но в личной переписке Юлия посоветовала ей обращаться в полицию, после чего перестала выходить на связь. Заявление было написано, и сейчас в отношении рязанки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее в Приморском крае полицейские задержали 21-летнего жителя Хабаровска. Молодой человек под воздействием телефонных мошенников пытался вскрыть сейф в чужой квартире во Владивостоке. Во время задержания он несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей из охотничьего ружья. Выяснилось, что хабаровчанин прилетел во Владивосток утром того же дня по заданию кураторов. Ключи от квартиры ему передала 16-летняя дочь владельцев, также находившаяся под влиянием аферистов.