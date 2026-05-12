Полиция на Урале ищет жертву мошенницы, чтобы вернуть ей миллионы

Полиция Свердловской области разыскивает женщину, которая в марте передала мошеннице несколько миллионов рублей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУМВД Валерий Горелых.

По словам представителя полиции, предполагаемая пособница аферистов — уроженка Чувашии Людмила. Ранее не судимая гражданка приехала из Казани в Москву, а оттуда на Урал. Дома у неё остались муж и двое детей. Женщина покинула жильё под предлогом трудоустройства.

Горелых уточнил, что подозреваемая сейчас находится под стражей в СИЗО Кировграда. Против неё возбудили уголовное дело. Следствие предполагает, что на её счету около десяти эпизодов в Московской области. Жертвами стали пожилые люди. Так, 85-летний инженер передал курьеру два миллиона рублей личных накоплений.

«Потерпевшей стала женщина в голубой норковой шубе с капюшоном, которая по какой-то причине до сих пор не сообщила о случившимся в полицию, и она не знает, что деньги изъяты и ждут свою хозяйку», — отметил полковник Горелых.

Деньги жертва передала мошеннице ещё 6 марта в Екатеринбурге на улице Спутников. Забрали подозреваемую в криптообменнике при попытке перевести несколько миллионов рублей другой жертвы своим работодателям.

Ранее в Приморском крае полицейские задержали 21-летнего жителя Хабаровска. Молодой человек под воздействием телефонных мошенников пытался вскрыть сейф в чужой квартире во Владивостоке. Во время задержания он несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей из охотничьего ружья. Выяснилось, что хабаровчанин прилетел во Владивосток утром того же дня по заданию кураторов. Ключи от квартиры ему передала 16-летняя дочь владельцев, также находившаяся под влиянием аферистов.