В Москве задержали группу аферистов за обналичивание маткапитала

В Москве задержали группу из шести человек, которых обвиняют в мошенничестве при получении выплат. По данным МВД, они обналичивали материнский капитал под видом образовательных услуг.

О задержании сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. По её словам, операцию провели сотрудники управления экономической безопасности ГУМВД по Москве совместно с полицейскими Северо-Восточного округа столицы.

По версии следствия, схему придумал ранее судимый мужчина. Он вместе с сообщниками регистрировал ИП на безработных людей с финансовыми трудностями, после чего фактическое управление переходило к участникам группы.

Затем аферисты создали сайт для поиска родителей, которые хотели обналичить маткапитал. С ними, как утверждается, заключали фиктивные договоры об образовательных услугах.

После этого поддельные справки направляли в пенсионный фонд, а деньги поступали участникам схемы. По данным МВД, себе они оставляли около 80% суммы.

Всего, как заявили в ведомстве, фигуранты успели похитить около 50 миллионов рублей. Их заработок на схеме оценивается примерно в 35 миллионов.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве при получении выплат, совершённом с использованием служебного положения либо в крупном размере.

Схемы с обналичиванием маткапитала обычно строятся вокруг разрешённых законом направлений — жилья или образования. Деньги по сертификату нельзя просто снять наличными: их перечисляют на конкретную цель, например за обучение ребёнка в организации или у ИП с образовательной лицензией. Поэтому мошенники создают видимость законной услуги: оформляют фиктивные договоры, собирают документы и проводят выплату через официальную процедуру.