С 1 июня изменятся социальные выплаты для семей с детьми. Кто получит прибавку Оглавление Какую налоговую выплату можно будет получить с 1 июня 2026 года Какие новшества появились для родителей с детьми Как изменился порядок распоряжения материнским капиталом Семьи с детьми получат новые меры поддержки. К тому же ожидается прибавка к ряду выплат. Какие изменения уже вступили в силу, а какие новшества появятся с 1 июня? 11 мая, 21:20

Какую налоговую выплату можно будет получить с 1 июня 2026 года

С 1 июня 2026 года родители с двумя и более детьми смогут подать заявление на ежегодную семейную выплату. Она представляет собой возврат части НДФЛ за 2025 год. Важно учесть, что для получения выплаты нужно написать заявление и обратиться за этой мерой поддержки можно только до 1 октября.

— По сути, это возврат части НДФЛ. Родители платят налог по ставке 13%, а затем государство пересчитает налог по ставке 6% и вернёт разницу. Получить выплату могут только семьи, чей доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Какие новшества появились для родителей с детьми

В Соцфонде сообщили, что назначили выплаты матерям-героиням, награждённым президентом 4 мая. Звание «Мать-героиня» получили восемь женщин из Воронежской и Самарской областей, Башкирии и Мордовии, а также Курганской и Владимирской областей.

Все матери-героини получили положенные выплаты. Так, этот статус даёт право на ежемесячную денежную выплату, которую фонд оформляет автоматически со дня присвоения звания. Размер выплаты — 76,5 тысячи рублей в месяц.

Также матерям-героиням полагается дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги. Выплата составляет 39,1 тысячи в месяц. Её назначают по заявлению после выхода на пенсию.

— С этого года вступила в силу норма закона, которая приравнивает матерей-героинь (женщин, которые вырастили 10 и более детей) к Героям Труда. Фонд предоставляет им несколько мер социальной поддержки и устанавливает досрочную пенсию — на 10 лет раньше общего пенсионного возраста, — пояснили в СФР.

Как изменился порядок распоряжения материнским капиталом

В СФР сообщили, что стало проще распорядиться маткапиталом на покупку жилья. При заполнении на «Госуслугах» заявления об улучшении жилищных условий родителям больше не нужно вручную вводить данные о приобретённой квартире или доме. Теперь нужная информация автоматически подтягивается в форму через сервисы Росреестра. Там есть сведения об объектах недвижимости. Кроме того, автозаполнение помогает избежать ошибок в заявлении и не получить отказ при распоряжении деньгами по формальным причинам.

Чтобы удобнее распоряжаться материнским капиталом на детский садик, школу или вуз, Социальный фонд онлайн принимает документы, подтверждающие расходы по обучению детей и сопутствующим услугам. Родители могут просто прикрепить к электронному заявлению договор с учебным заведением. Ранее нужно было представлять договор лично. Причём даже если заявление подавалось через портал «Госуслуги». Теперь СФР достаточно получить электронную копию, после чего специалисты самостоятельно проверяют указанные в договоре сведения.

