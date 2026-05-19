Москвич для «декларирования» отдал мошенникам 13,3 млн рублей и золотые слитки

В Москве 26-летний парень стал жертвой мошенников и лишился ценностей на сумму более 13,3 млн рублей. Под давлением аферистов он вскрыл сейф отца, забрал деньги, валюту и золотые слитки, сообщает пресс-служба МВД России по столице.

Москвич отдал мошенникам 13,3 млн рублей и золотые слитки.

Злоумышленники убедили молодого человека, что его аккаунт на «Госуслугах» якобы взломали. Затем жертву начали запугивать возможным уголовным делом о финансировании запрещённой деятельности.

Чтобы избежать проблем, москвичу предложили «задекларировать средства». Следуя указаниям кураторов, он вынес из дома наличные, валюту и пять золотых слитков весом по 20 граммов каждый.

На улице парень передал всё имущество девушке-курьеру в чёрном костюме с галстуком. Только после этого он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. 21-летнюю курьершу удалось быстро задержать. Однако к тому моменту деньги уже перевели на криптокошелёк, а золото передали другому участнику схемы.

Ранее 16 млн рублей отдал мошенникам сын Николаса Дадиани, бывшего гендиректора «Пронто-Медиа», выпускавшего газету «Из рук в руки». Схема началась с обычного звонка. Злоумышленники представились сотрудниками «службы домофона» и убедили юношу продиктовать код из СМС.