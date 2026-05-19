Мошенники продают россиянам саженцы и семена выдуманных ИИ растений

В преддверии дачного сезона в Рунете активизировались продавцы «необычных» растений. Как сообщает газета «Известия», злоумышленники предлагают россиянам саженцы с фантастическими характеристиками, изображения которых созданы с помощью нейросетей. Покупателям обещают небывалые урожаи, но на деле присылают засохшие черенки или обычные сорта.

Среди самых популярных «чудес» — так называемые тигровые груши с полосатой шкуркой, малино-клубничные деревья, усыпанные гроздьями ягод, а также яблони с угольно-чёрной мякотью и колоновидная смородина. Для тех, кто ценит необычную форму, продают клубнику, напоминающую розы, смородину в виде огурца или перца, а также виноград, похожий на человеческие пальцы. Любителям ярких красок предлагают чёрную землянику, фиолетовый крыжовник, сине-жёлтую малину и бело-красные томаты. В каждом объявлении гарантируют рекордный урожай, изысканный вкус и высокую пользу.

Однако далеко не все покупатели сразу понимают, что стали жертвами обмана. Многие распознают подвох только после получения посылки. В отзывах люди жалуются, что им присылают полуживые саженцы с гнилыми корнями или вовсе сухие палки. Вместо обещанных «тигровых груш» нередко приходят обычные черенки малины или смородины, причём выясняется это лишь спустя год, когда растение даёт первый урожай. Эксперты советуют дачникам быть внимательными и не верить ярким, но неправдоподобным картинкам.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о существенном сокращении количества звонков от телефонных мошенников в первом квартале 2026 года по сравнению с прошлым годом. Разброс показателей, по его словам, связан с различиями в работе операторов связи и применяемых систем защиты. Сравнение с аналогичным периодом 2025 года показало уменьшение подозрительных вызовов в среднем на 33–74%.