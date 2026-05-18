Сын создателя газеты «Из рук в руки» отдал мошенникам 16 млн руб.

В Москве очередной 17-летний подросток стал жертвой мошенников и передал им семейные ценности более чем на 16 млн рублей. На этот раз, по данным «Базы», пострадавшим оказался сын Николаса Дадиани, бывшего гендиректора «Пронто-Медиа», выпускавшего газету «Из рук в руки».

Схема началась с обычного звонка. Злоумышленники представились сотрудниками «службы домофона» и убедили юношу продиктовать код из СМС. После этого его начали запугивать якобы взломанными «Госуслугами» и обвинениями в финансировании запрещённой деятельности.

Под давлением подросток стал выносить из дома имущество «для декларации». Из квартиры матери он передал мошенникам 5 930 евро, 750 долларов и ювелирные украшения, доставшиеся в наследство. Их стоимость оценивается в 9,4 млн рублей.

На этом злоумышленники не остановились. Они также убедили школьника проникнуть в квартиру отца и забрать оттуда наручные часы стоимостью более 6 млн рублей.

Сотрудники МВД вышли на одну из подозреваемых благодаря камерам видеонаблюдения. 29-летнюю приезжую, которая забрала ценности у подростка, задержали на улице Маресьева.

По данным следствия, вторая участница — 21-летняя жительница Долгопрудного — сдала похищенное в ломбард, перевела деньги в криптовалюту и отправила кураторам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, расследование контролирует столичная прокуратура.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенники «наварились» на 163 млн рублей. Их жертвой стала 75-летняя пенсионерка. Аферисты действовали под предлогом «декларирования» денежных средств. В итоге они убедили пенсионерку передать курьеру накопления, которые достались ей от покойного мужа. Кроме денег, женщина отдала 8,8 килограмма золотых слитков.