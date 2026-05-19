

19 мая, 16:08

В Москве уроженца Украины осудили на 25 лет за госизмену, терроризм и диверсии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

В Москве Второй Западный окружной военный суд приговорил уроженца Украины Дмитрия Балогу* к 25 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС.

Установлено, мужчина действовал по заданию куратора из одной из террористических организаций. Его обвиняли в госизмене, терроризме и диверсиях. Известно, что он занимался поджогами на объектах связи и транспорта.

«Окончательно назначить подсудимому Балогу Дмитрию Михайловичу* наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а остальной части — в колонии строгого режима», — огласил приговор судья.

Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ задержала двух жителей Крыма по делу о госизмене. Один из задержанных через Telegram вышел на представителя украинской военной разведки и передавал ему фото, видео и координаты объектов ВС РФ.

Полина Никифорова
