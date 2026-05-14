Челябинец получил 22 года за подготовку теракта в Москве и госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил 53-летнего Эдуарда Воронова к 22 годам лишения свободы. Уроженец Челябинской области вступил в террористическую организацию и прошёл обучение. Мужчина планировал теракт в московском здании с госучреждениями.

Воронова признали виновным по нескольким статьям, пишет ТАСС. Подготовка теракта группой лиц, обучение террористической деятельности, участие в террористическом сообществе, незаконное хранение взрывчатки и госизмена. Суд учёл предыдущий приговор. Ранее Воронов уже привлекался к уголовной ответственности. Его судили за убийство, вымогательство и уклонение от административного надзора.

По новому приговору осужденный проведёт пять лет в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Штраф составил 600 тысяч рублей, ограничение свободы — 2 года.

Суд установил, что Воронов негативно относился к специальной военной операции. Мужчина пытался работать на другую страну против безопасности России. В феврале 2025 года он нашёл в Telegram канал запрещённой организации. Воронов заполнил анкету и отправил персональные данные. Так он добровольно стал участником группировки. После россиянин наладил тайное сотрудничество с представителем организации за рубежом. Он получил предложение совершить теракт в Москве и согласился.

