Осуждённый за подготовку терактов в Тамбове планировал взорвать два здания суда

Россиянин, который был задержан сотрудниками ФСБ России за подготовку терактов против судей в Тамбовской области, рассказал, что планировал устроить взрывы в двух судах города — областном и арбитражном. Его поймали прямо во время подготовки взрывных устройств.

Осуждённый за подготовку терактов в Тамбове. Видео © ЦОС ФСБ России

«Мне было предложено взорвать Тамбовский областной суд и Арбитражный суд Тамбовской области. Я согласился это сделать, после чего забрал из тайника на территории Московской области два взрывных устройства, подготовил их согласно представленной инструкции. В момент, когда я подготавливал установку СВУ в Тамбове, я был задержан сотрудниками ФСБ России. Киевский режим вовлёк меня в терроризм», — сказал 46-летний россиянин.

По его словам, он сидел на сайтах террористов, где его заметил собеседник, который назвался представителем украинских спецслужб. Тот предложил ему устроить теракты, и мужчина согласился. Он забрал две бомбы из тайника в Московской области и собрал их по инструкции, которую ему прислали.

Военный суд уже вынес приговор этому россиянину — 22 года колонии за подготовку терактов против судей в Тамбовской области. Первые четыре года он проведёт в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, мужчину оштрафовали на 1 миллион рублей. Когда его задерживали, у него нашли две самодельные бомбы. А в телефоне обнаружили переписку с тем, кто им руководил.