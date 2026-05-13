Суд приговорил россиянина к 22 годам за подготовку убийства судей в Тамбове

Военный суд приговорил 46-летнего россиянина к 22 годам лишения свободы за подготовку терактов против судей в Тамбовской области. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина РФ Милосердова Алексея Юрьевича 1980 г. р., причастного к террористической деятельности в интересах украинских спецслужб», — сказано в сообщении.

Суд назначил ему 22 года заключения: первые четыре года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также осуждённому назначен штраф в 1 млн рублей.

По данным ФСБ, после начала СВО мужчина посещал проукраинские интернет-ресурсы, а в 2024 году был завербован спецслужбами Украины. Ему, как утверждается, поручили убийство судей Тамбовского областного и арбитражного судов.

При задержании у фигуранта изъяли два самодельных взрывных устройства. В телефоне обнаружили переписку с куратором.

Ранее сообщалось, что в 2025 году российские суды вынесли свыше 200 приговоров по делам о государственной измене. По статье 275 УК РФ осуждены 219 человек. Ещё 14 получили сроки за шпионаж, а 29 — за сотрудничество с иностранными государствами. Все фигуранты отправлены в колонии, двоих приговорили к пожизненному заключению.