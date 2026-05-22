21 мая, 21:40

Собянин: ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Мэр Москвы Сергей Собянин после полуночи 22 мая сообщил об очередной попытке атаки украинских беспилотников на столицу. Силы противовоздушной обороны МО РФ сбили два дрона, летевших в сторону Москвы.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

За пять часов системы ПВО сбили 101 украинский беспилотник

Ранее Life.ru писал, что московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

