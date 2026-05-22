Собянин: ПВО сбила два БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин после полуночи 22 мая сообщил об очередной попытке атаки украинских беспилотников на столицу. Силы противовоздушной обороны МО РФ сбили два дрона, летевших в сторону Москвы.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ранее Life.ru писал, что московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.