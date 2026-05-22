21 мая, 21:44

Аварийные отключения оставили без света часть Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk

В значительной части Запорожской области зафиксированы аварийные отключения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём канале в «Максе».

Он отметил, что критическая инфраструктура продолжает работать в штатном режиме, а энергетики ведут работы по как можно более быстрому восстановлению подачи электроэнергии.

Шесть беспилотников ударили по районной больнице в Запорожской области

Аварийные отключения в Запорожской области происходят регулярно: из-за атак украинских БПЛА повреждаются линии электропередачи. Кроме того, враг систематически наносит удары по ЗАЭСю

Артём Гапоненко
