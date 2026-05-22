Аварийные отключения оставили без света часть Запорожской области

В значительной части Запорожской области зафиксированы аварийные отключения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём канале в «Максе».

Он отметил, что критическая инфраструктура продолжает работать в штатном режиме, а энергетики ведут работы по как можно более быстрому восстановлению подачи электроэнергии.