Аварийные отключения оставили без света часть Запорожской области
В значительной части Запорожской области зафиксированы аварийные отключения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём канале в «Максе».
Он отметил, что критическая инфраструктура продолжает работать в штатном режиме, а энергетики ведут работы по как можно более быстрому восстановлению подачи электроэнергии.
Аварийные отключения в Запорожской области происходят регулярно: из-за атак украинских БПЛА повреждаются линии электропередачи. Кроме того, враг систематически наносит удары по ЗАЭСю
