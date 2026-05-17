В Запорожской области произошли повторные аварийные отключения электричества

Аварийные отключения подачи электроэнергии повторно затронули значительную часть Запорожской области. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.

Балицкий подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме. По словам губернатора, энергетики принимают меры, направленные на скорейшее восстановление электроснабжения.

Ранее в Энергодаре Запорожской области произошла повторная атака беспилотного летательного аппарата, в результате которой линия электроснабжения получила новые повреждения. В администрации города отметили, что восстановительные работы продолжаются, однако называть конкретные сроки их завершения пока преждевременно.