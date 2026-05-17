Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 20:05

В Запорожской области произошли повторные аварийные отключения электричества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valery Zotev

Аварийные отключения подачи электроэнергии повторно затронули значительную часть Запорожской области. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал губернатор региона Евгений Балицкий.

Балицкий подчеркнул, что объекты критической инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме. По словам губернатора, энергетики принимают меры, направленные на скорейшее восстановление электроснабжения.

В Херсонской области восстановили подачу электричества после отключений
В Херсонской области восстановили подачу электричества после отключений

Ранее в Энергодаре Запорожской области произошла повторная атака беспилотного летательного аппарата, в результате которой линия электроснабжения получила новые повреждения. В администрации города отметили, что восстановительные работы продолжаются, однако называть конкретные сроки их завершения пока преждевременно.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar