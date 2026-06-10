При ударе БПЛА повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»

Российские военные совместно с мобильными огневыми группами утром 10 июня отражают удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Севастополю. В результате атаки украинского беспилотника произошло возгорание на крыше здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Это здание — не просто музей, это символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага. История повторяется. Во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание Панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации», — говорится в сообщении.

Развожаев подчеркнул, что на месте инцидента работают сотрудники МЧС, Спасательная служба Севастополя и руководители ведомств. Также по поручению губернатора на место атаки прибыл директор департамента общественной безопасности.

Ранее в ДНР восемь мирных жителей получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Три человека пострадали на трассе Донецк — Красноармейск возле села Пески. Тяжёлые ранения получил мужчина 2007 года рождения. Мужчина 1987 года рождения и девушка 2008 года рождения были госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Ещё пять человек получили ранения на Донецкой кольцевой автодороге в районе села Яковлевка Ясиноватского муниципального округа. Под удар попали сотрудники автодорожного предприятия.