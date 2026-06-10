В Ростовской области эвакуируют подопечных дома престарелых из-за атаки БПЛА ВСУ

Жителей нескольких частных домов и подопечных дома престарелых эвакуировали в Миллеровском районе Ростовской области после пожара, возникшего в результате падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Опасность атаки БПЛА сохраняется.

«По уточнённой информации в ходе отражения воздушной атаки уничтожено больше десятка БПЛА. Вражеской атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы. В Миллеровском районе идёт ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых», — говорится в сообщении.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил о том, что в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины в Ростовской области произошло возгорание ёмкости с топливом. На место инцидента направлены силы и средства экстренных служб. Данные о возможных пострадавших в данный момент отсутствуют. Тем временем в Запорожской области зафиксировано частичное отключение электроснабжения после атак ВСУ.