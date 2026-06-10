Глава Кизилюрта опроверг сообщения о якобы подрыве газопровода в Дагестане

Глава города Кизилюрт Саид Маматханов выступил с официальным опровержением слухов о подрыве магистрального газопровода «Моздок — Казимагомед». В своём Telegram-канале он обратился к жителям с просьбой доверять только проверенной информации.

По его словам, в соцсетях и мессенджерах уже начала распространяться волна тревожных домыслов. Маматханов призвал граждан не поддаваться панике и не тиражировать неподтверждённые версии о причастности беспилотников, терактах или диверсиях.

«Эти домыслы далеки от реальности и лишь играют на руку тем, кто хочет посеять хаос. Единственная установленная на данный момент причина — технический сбой», — подчеркнул Маматханов.