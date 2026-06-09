ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 19:09

После пожара на газопроводе прокуратура Дагестана организовала горячую линию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

После пожара на газопроводе в Дагестане начала работать горячая линия. Об этом сообщила в своём телеграм-канале прокуратура республики.

«Прокуратурой Дагестана открыта горячая линия для жителей Кизилюртовского района: 8 (928) 514-05-00», — говорится в сообщении.

Огненный факел высотой 15 метров поднялся после взрыва газопровода в Дагестане
Огненный факел высотой 15 метров поднялся после взрыва газопровода в Дагестане

Ранее сообщалось о трёх взрывах на газопроводе в районе Кизилюрта. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. На месте продолжают работать специалисты. Причины происшествия и масштаб повреждений предстоит установить после стабилизации обстановки.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar