После пожара на газопроводе прокуратура Дагестана организовала горячую линию
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После пожара на газопроводе в Дагестане начала работать горячая линия. Об этом сообщила в своём телеграм-канале прокуратура республики.
«Прокуратурой Дагестана открыта горячая линия для жителей Кизилюртовского района: 8 (928) 514-05-00», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о трёх взрывах на газопроводе в районе Кизилюрта. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. На месте продолжают работать специалисты. Причины происшествия и масштаб повреждений предстоит установить после стабилизации обстановки.
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