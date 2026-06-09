После пожара на газопроводе прокуратура Дагестана организовала горячую линию

После пожара на газопроводе в Дагестане начала работать горячая линия. Об этом сообщила в своём телеграм-канале прокуратура республики.

«Прокуратурой Дагестана открыта горячая линия для жителей Кизилюртовского района: 8 (928) 514-05-00», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трёх взрывах на газопроводе в районе Кизилюрта. Подачу газа на участке магистрального газопровода пришлось прекратить. На месте продолжают работать специалисты. Причины происшествия и масштаб повреждений предстоит установить после стабилизации обстановки.