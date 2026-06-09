МЧС Дагестана сообщило о трёх взрывах на газопроводе в Кизилюрте

В дагестанском городе Кизилюрт зафиксировано три взрыва на магистральном газопроводе. По данным МЧС республики, сообщения о происшествии со вспышкой начали поступать по номеру 112. На место инцидента оперативно направлены пожарные расчёты.

«По предварительной информации, произошло три взрыва на магистральном газопроводе», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что взрывы произошли на газопроводе диаметром 1200 мм. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что мощный пожар вспыхнул в Кизилюрте рядом с АЗС после прорыва газовой трубы. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия, оцепили прилегающую территорию и рассматривают возможность эвакуации жителей близлежащих домов.