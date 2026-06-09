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9 июня, 17:27

Мощный пожар вспыхнул в Кизилюрте рядом с АЗС после прорыва газовой трубы

В дагестанском городе Кизилюрт произошло крупное возгорание. По предварительной информации, причиной инцидента стал прорыв газовой трубы в непосредственной близости от автозаправочной станции.

Кадры с места ЧП. Видео © Telegram / Блог Дагестана / новости

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия, оцепили прилегающую территорию и рассматривают возможность эвакуации жителей близлежащих домов. Из повреждённой трубы под сильным напором вырывается газ, который горит ярким факелом.

Три автомобиля повреждено при разгерметизации баллона на АЗС в Невинномысске
Три автомобиля повреждено при разгерметизации баллона на АЗС в Невинномысске

Ранее в Пятигорске на АЗС произошёл взрыв и возгорание из-за эксплуатации оборудования, не соответствующего требованиям безопасности. Пострадали пять человек, один погиб. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

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Обложка © Telegram / Блог Дагестана / новости

Наталья Демьянова
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