В СК назвали причину взрыва на заправке в Пятигорске

СК: Причиной взрыва на АЗС в Пятигорске стало небезопасное оборудование
Обложка © Telegram / Следком
Взрыв и возгорание на АЗС в Пятигорске произошли вследствие эксплуатации оборудования, не соответствующего требованиям безопасности. Об этом сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.
«Произошедшее стало возможным в результате разгерметизации рукава и использования на автозаправочной станции газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности здоровья потребителей», — говорится в сообщении.
Оказалось, что всё началось с разгерметизации рукава газовоза – именно из-за этого топливо начало вытекать во время перекачки.
В Пятигорске 16 мая произошёл взрыв с последующим возгоранием на автозаправочной станции. В результате инцидента пострадали шесть человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, а прокуратура Ставропольского края начала проверку для установления всех обстоятельств и виновных. После взрыва повреждения получил газопровод «Пятигорскгоргаз». Без газоснабжения пока остаются 12 магазинов и производственных зданий.
