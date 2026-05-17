17 мая, 14:51

В СК назвали причину взрыва на заправке в Пятигорске

Обложка © Telegram / Следком

Взрыв и возгорание на АЗС в Пятигорске произошли вследствие эксплуатации оборудования, не соответствующего требованиям безопасности. Об этом сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

«Произошедшее стало возможным в результате разгерметизации рукава и использования на автозаправочной станции газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности здоровья потребителей», — говорится в сообщении.

Оказалось, что всё началось с разгерметизации рукава газовоза – именно из-за этого топливо начало вытекать во время перекачки.

В Пятигорске задержали директора сети АЗС после взрыва

В Пятигорске 16 мая произошёл взрыв с последующим возгоранием на автозаправочной станции. В результате инцидента пострадали шесть человек, один из которых находится в тяжёлом состоянии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, а прокуратура Ставропольского края начала проверку для установления всех обстоятельств и виновных. После взрыва повреждения получил газопровод «Пятигорскгоргаз». Без газоснабжения пока остаются 12 магазинов и производственных зданий.

Наталья Демьянова
