В Пятигорске задержали директора сети АЗС после взрыва

В Пятигорске задержали 38-летнего директора сети автозаправочных станций после взрыва и пожара на одной из АЗС. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Ставропольскому краю.

По данным следствия, ЧП произошло днём 16 мая во время перекачки сжатого углекислого газа из газовоза в резервуар. Из-за утечки произошёл хлопок, после чего загорелась газо-воздушная смесь. В результате происшествия пострадали шесть человек. Одному из них причинён тяжкий вред здоровью, всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Видео © СУ СК по Ставропольскому краю

Следователи считают, что авария стала возможной из-за разгерметизации рукава и использования оборудования, которое не отвечало требованиям безопасности. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

СК намерен просить суд отправить задержанного директора под стражу. Сейчас в офисах организации проходят обыски, допрашиваются свидетели, изымается разрешительная документация и назначены экспертизы, включая взрывотехническую и пожаротехническую.

Также следователи проверяют другие АЗС этой сети на соответствие требованиям безопасности.

Напомним, взрыв на автозаправке в Пятигорске произошёл во время разгрузки газовоза. После хлопка на территории АЗС вспыхнул крупный пожар. Пламя распространилось примерно на тысячу квадратных метров. Взрывная волна выбила окна в многоэтажном доме, который находится рядом с заправкой. После взрыва повреждения получил газопровод «Пятигорскгоргаз». Без газоснабжения пока остаются 12 магазинов и производственных зданий.