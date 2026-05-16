Взрывная волна выбила окна в 17 квартирах: Что известно о ЧП на АЗС в Пятигорске

В Пятигорске после взрыва газа на АЗС повреждения получили несколько магазинов и производственных зданий. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

По его словам, взрывная волна задела близлежащие торговые точки, а пожар повредил несколько производственных объектов рядом с заправкой. Кроме того, в многоквартирном доме на улице Ермолова выбило окна в 17 квартирах. При этом сами квартиры, имущество и жильцы не пострадали.

На месте продолжают работать экстренные службы. Информация о последствиях ЧП уточняется.

Открытое горение удалось ликвидировать. Активная фаза пожара полностью завершена, однако специалисты продолжают работать на месте происшествия. Пожарные охлаждают конструкции и проливают отдельные участки территории. Это необходимо, чтобы исключить риск повторного возгорания после взрыва.