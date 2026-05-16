На видео попал момент взрыва и огненного гриба на АЗС в Пятигорске

Появилось видео момента взрыва на автозаправочной станции в Пятигорске. На кадрах видно, как в небо поднимается огненный гриб, а ударной волной выбивает стёкла в соседних зданиях.

На АЗС приехал заправляться большегруз с газовым баллоном. Машина загорелась, затем огонь добрался до баллона — и прогремел взрыв.

Местные жители рассказали, что слышали грохот из разных концов города. Многие видели характерный «гриб», взметнувшийся над местом ЧП. Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. На месте работают более 50 спасателей, улица Ермолова перекрыта. Прокуратура Ставрополья начала проверку.