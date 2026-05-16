Число пострадавших при взрыве газовоза на заправке в Пятигорске достигло шести

Число пострадавших в результате взрыва газовоза и последовавшего за ним пожара на заправке в Пятигорске увеличилось до шести, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести. Еще четверо человек доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь», — пишет глава региона.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, ведётся ликвидация пожара, проводится расследование обстоятельств взрыва.

Напомним, на заправке в Пятигорске при разгрузке газовоза прогремел взрыв, за которым последовал мощный пожар. Причиной ЧП, предварительно, стало нарушение техники безопасности.