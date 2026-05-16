На заправке в Пятигорске при разгрузке газовоза произошли взрыв и пожар

В Пятигорске при разгрузке газовоза на заправке прогремел взрыв, за которым последовало возгорание. Глава города Дмитрий Ворошилов сообщил об этом в своём канале в мессенджере МАКС, заверив, что все экстренные службы задействованы для устранения последствий.

«При разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. Все силы и средства направлены на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Я также нахожусь на месте происшествия», — написал Ворошилов.

Он также подчеркнул, что происшествие не имеет отношения к атакам беспилотников. Причиной ЧП, предварительно, стало нарушение техники безопасности.

Ранее в результате взрыва на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии погибли три человека. Обстоятельства происшествия уточняются. Специалисты выясняют причины трагедии. Следственные органы проводят проверку на месте инцидента.