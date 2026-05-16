На заправке в Пятигорске при разгрузке газовоза произошли взрыв и пожар
В Пятигорске при разгрузке газовоза на заправке прогремел взрыв, за которым последовало возгорание. Глава города Дмитрий Ворошилов сообщил об этом в своём канале в мессенджере МАКС, заверив, что все экстренные службы задействованы для устранения последствий.
Кадры с места ЧП. Видео © Telegram / Новости Ставрополя и Края
«При разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. Все силы и средства направлены на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Я также нахожусь на месте происшествия», — написал Ворошилов.
Он также подчеркнул, что происшествие не имеет отношения к атакам беспилотников. Причиной ЧП, предварительно, стало нарушение техники безопасности.
Ранее в результате взрыва на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии погибли три человека. Обстоятельства происшествия уточняются. Специалисты выясняют причины трагедии. Следственные органы проводят проверку на месте инцидента.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Обложка © Telegram / Новости Ставрополя и Края