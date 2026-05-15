Тела трёх человек обнаружены на месте пожара на ЛПДС в Башкирии
Обложка © Telegram / Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Башкортостан
Тела трёх рабочих найдены на месте пожара на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии. Поиски четвёртого работника продолжаются.
«По уточненным данным, найдены и извлечены тела троих работников компании, получивших травмы, несовместимые с жизнью», — отмечается в сообщении «Транснефть — Урал».
Напомним, в результате взрыва на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии три человека получили сильные ожоги тела. Сейчас за жизни пострадавших борются врачи, их состояние оценивается как крайне тяжёлое.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.