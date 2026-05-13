13 мая, 09:02

Губернатор Бабушкин: В Астрахани нет загрязнения воздуха после пожара на АГПЗ

Обложка © Life.ru

В Астрахани отсутствует угроза загрязнения воздуха после возникновения пожара на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ) из-за прилёта дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в мессенджере «Макс».

«Угрозы загрязнения атмосферного воздуха на территории г. Астрахани не наблюдается. Жертв и пострадавших среди сотрудников завода нет», — написал чиновник.

Как уже сообщалось, в Астраханской области загорелся газоперерабатывающий завод после атаки дронов ВСУ. В результате инцидента никто не пострадал. Все вражеские летательные аппараты сбиты, либо подавлены средствами РЭБ. Однако возгорание вызвано падением обломков.

Татьяна Миссуми
