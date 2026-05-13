День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 08:08

Число пострадавших при пожаре на ЛДПС в Башкирии выросло до трёх

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число пострадавших при пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии, по уточнённым данным, выросло до трёх. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

«Трое пострадавших доставлены в Республиканский ожоговый центр. Состояние их оценивается специалистами как крайне тяжёлое, ещё один пострадавший в состоянии средней степени тяжести, вся медицинская помощь оказывается в полном объёме», — указал он.

По словам главы регионального Минздрава, врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

Над Ярославлем прогремело около 10 взрывов, работают расчёты ПВО
Над Ярославлем прогремело около 10 взрывов, работают расчёты ПВО

Ранее Life.ru рассказывал, что в результате взрыва на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии два человека получили сильные ожоги тела. Сейчас за жизни пострадавших борются врачи.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar