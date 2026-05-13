Число пострадавших при пожаре на ЛДПС в Башкирии выросло до трёх
Обложка © Life.ru
Число пострадавших при пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии, по уточнённым данным, выросло до трёх. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
«Трое пострадавших доставлены в Республиканский ожоговый центр. Состояние их оценивается специалистами как крайне тяжёлое, ещё один пострадавший в состоянии средней степени тяжести, вся медицинская помощь оказывается в полном объёме», — указал он.
По словам главы регионального Минздрава, врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее Life.ru рассказывал, что в результате взрыва на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии два человека получили сильные ожоги тела. Сейчас за жизни пострадавших борются врачи.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.