Число пострадавших при пожаре на ЛДПС в Башкирии выросло до трёх

Число пострадавших при пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии, по уточнённым данным, выросло до трёх. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

«Трое пострадавших доставлены в Республиканский ожоговый центр. Состояние их оценивается специалистами как крайне тяжёлое, ещё один пострадавший в состоянии средней степени тяжести, вся медицинская помощь оказывается в полном объёме», — указал он.

По словам главы регионального Минздрава, врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.