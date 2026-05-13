В Башкирии прогремел взрыв на ЛДПС, два человека сильно обгорели

Два человека получили тяжёлые ожоги после взрыва и последующего возгорания на линейной производственно-диспетчерской станции в Башкирии. Об этом сообщили в региональных МЧС и Минздраве.

Пострадавших доставили в Республиканский ожоговый центр. По данным Минздрава, состояние обоих оценивается как крайне тяжёлое. У одного диагностированы ожоги 90% тела, включая поражение глаз, у второго — около 60%.

Сейчас за жизни пострадавших борются врачи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) — это производственное подразделение в системе магистральных нефтепродуктопроводов. Его основная задача — обеспечить эффективную и бесперебойную работу технологического оборудования, которое предназначено для транспортировки, хранения и налива нефтепродуктов в автомобильные и железнодорожные цистерны