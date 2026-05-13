В Астраханской области загорелся газоперерабатывающий завод после атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

«Сегодня, 13 мая, была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. Все вражеские летательные аппараты сбиты, либо подавлены средствами РЭБ. Обломки вызвали возгорание», — говорится в сообщении главы региона.

По информации МЧС, ликвидация возгорания займёт несколько часов. Угрозы загрязнения воздуха в Астрахани нет. В результате инцидента никто не пострадал.

