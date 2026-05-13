13 мая, 05:49

Собянин: ПВО сбила второй дрон ВСУ на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Силы противовоздушной обороны отразили ещё одну атаку украинского БПЛА в московском регионе. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своём канале в «Максе».

«Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Ранее Life.ru рассказывал, что сегодня утром силы ПВО уничтожили ещё один украинский беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону российской столицы. На место падения сразу выдвинулись бригады спецслужб.

Кроме того, в Ростовской области сегодня отразили крупную атаку украинских беспилотников, в ходе которой было задействовано 20 дронов.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
