Отлетавшийся американский дрон покатался на крыше российской «буханки»

Американский дрон-камикадзе Hornet заметили на крыше автомобиля «Буханка». На кадры обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Этот беспилотник ВСУ обычно применяют для ударов по логистике на дальних расстояниях. Такие дроны оснащаются элементами искусственного интеллекта и терминалами Starlink.

Hornet отличается характерной конструкцией: у него есть киль, руль направления и толкающий винт в хвостовой части. Заявленная дальность поражения целей составляет до 145 километров, а полезная нагрузка — до пяти килограммов.

Ранее сообщалось, что расчёт FPV-дрона группировки «Днепр» установил российский триколор у мемориала в парке Славы в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ. Флаг появился возле Вечного огня — места, которое исторически связано с памятью о подвиге советского народа.