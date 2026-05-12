12 мая, 11:49

Трамп испугался птицы, приняв её за дрон

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп во время выступления у Белого дома принял пролетавшую над ним птицу за беспилотник. Инцидент произошёл прямо во время речи. Трамп заметил движение в небе и на секунду отвлёкся, выдав неожиданную реакцию.

Трамп испугался птицы, приняв её за дрон. Видео © The White House

«Ох, я подумал, что это дрон», — сказал Трамп, чем рассмешил собравшихся. Момент попал на трансляцию.

После этого американский президент отметил, что современные беспилотники бывают разных размеров. По его словам, такие аппараты могут быть очень разрушительными. Реплика Трампа быстро внимание публики из-за неожиданной реакции и контекста и разлетелась по Сети.

Белый дом опубликовал постер с Трампом и нецензурным мемом

Ранее Дональд Трамп рассмешил публику шуткой об антидепрессантах. Президент США заявил, что при работе главой государства у него просто нет времени на хандру. Политик отметил, что плотный график помогает не зацикливаться на плохом настроении, и вызвал смех у присутствующих. Трамп подал реплику как полушутку, но с отсылкой к своему рабочему ритму.

Николь Вербер
