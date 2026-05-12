Трамп испугался птицы, приняв её за дрон

Президент США Дональд Трамп во время выступления у Белого дома принял пролетавшую над ним птицу за беспилотник. Инцидент произошёл прямо во время речи. Трамп заметил движение в небе и на секунду отвлёкся, выдав неожиданную реакцию.

Видео © The White House

«Ох, я подумал, что это дрон», — сказал Трамп, чем рассмешил собравшихся. Момент попал на трансляцию.

После этого американский президент отметил, что современные беспилотники бывают разных размеров. По его словам, такие аппараты могут быть очень разрушительными. Реплика Трампа быстро внимание публики из-за неожиданной реакции и контекста и разлетелась по Сети.

