«Выдайте и мне»: Трамп рассмешил публику шуткой об антидепрессантах
Трамп: На посту президента нет времени для депрессии
Выполняя обязанности главы государства, невозможно найти время для хандры или депрессии. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, попутно позволив себе шутку о приёме медикаментов. Своими мыслями он поделился в стенах Белого дома.
«У меня нет времени на депрессию. Знаете, если оставаться достаточно занятым, это тоже может сработать. Это я и делаю», — сказал он.
Подписанный главой Белого дома в субботу указ вводит использование психотропных лекарств для терапии посттравматического стресса у военных. Эту инициативу Трамп охарактеризовал как имеющую огромное значение, уточнив, что некоторые медикаменты уменьшают признаки тревожности и подавленного состояния на величину от 80 до 90 процентов. Сразу после этого президент позволил себе остроту, попросив выделить немного такого средства и заявив, что согласен на любые дозировки. Собравшиеся ответили на его слова одобрительным смехом.
А дел у Трампа действительно сейчас не мало. США ведёт излишне активную политическую позицию, взаимодействуя с разными странами. Например, недавно Америка объявила о снятии санкций с российской нефти ещё на один месяц. Помимо этого, Трамп активно ведёт войну на Ближнем Востоке. Он заявил, что американская сторона довольна ходом переговоров с Ираном, которые, по его словам, продвигаются очень хорошо. Вместе с тем США находятся в конфронтации с Кубой. Президент страны Мигель Диас-Канель заявил, что республика не хочет войны с Америкой и в текущем конфликте придерживается оборонительной позиции.
