«Выдайте и мне»: Трамп рассмешил публику шуткой об антидепрессантах

Выполняя обязанности главы государства, невозможно найти время для хандры или депрессии. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп, попутно позволив себе шутку о приёме медикаментов. Своими мыслями он поделился в стенах Белого дома.

«У меня нет времени на депрессию. Знаете, если оставаться достаточно занятым, это тоже может сработать. Это я и делаю», — сказал он.

Подписанный главой Белого дома в субботу указ вводит использование психотропных лекарств для терапии посттравматического стресса у военных. Эту инициативу Трамп охарактеризовал как имеющую огромное значение, уточнив, что некоторые медикаменты уменьшают признаки тревожности и подавленного состояния на величину от 80 до 90 процентов. Сразу после этого президент позволил себе остроту, попросив выделить немного такого средства и заявив, что согласен на любые дозировки. Собравшиеся ответили на его слова одобрительным смехом.