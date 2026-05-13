Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victority
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом 13 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — говорится в сообщении Собянина в мессенджере «Макс» в 08:04.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В России неоднократно подчёркивали, что удары украинских БПЛА по гражданским объектам — это провокация, продиктованная неудачами ВСУ на передовой. Средства ПВО РФ демонстрируют высокую эффективность, регулярно уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры российские войска поражают предприятия ВПК Украины, выпускающие дроны.
