День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 05:09

Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victority

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victority

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом 13 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — говорится в сообщении Собянина в мессенджере «Макс» в 08:04.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В России неоднократно подчёркивали, что удары украинских БПЛА по гражданским объектам — это провокация, продиктованная неудачами ВСУ на передовой. Средства ПВО РФ демонстрируют высокую эффективность, регулярно уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры российские войска поражают предприятия ВПК Украины, выпускающие дроны.

Массированная атака отбита: 286 украинских беспилотников не долетели до целей
Массированная атака отбита: 286 украинских беспилотников не долетели до целей

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • ВСУ
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar