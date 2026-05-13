День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 03:15

Пожар на Вернисажной улице в Москве ликвидирован на площади 3 тыс. кв. м

Обложка © МАКС / МЧС Москвы

Обложка © МАКС / МЧС Москвы

Крупный пожар на востоке Москвы наконец потушили. Огонь охватил здание на Вернисажной улице — площадь пожара достигла 3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Принятыми мерами пожар ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на 2,5 тысячи «квадратов» обрушилась кровля. К тушению привлекли более 140 человек и 40 единиц техники, включая пожарный поезд. Пострадавших нет. Спасли пятерых человек. Огонь уничтожил больше 20 квест-комнат в ангаре рядом с Измайловским Кремлём. Тушение осложняла сложная планировка и высокая пожарная нагрузка.

Опубликованы первые минуты пожара в квеструме на территории Кремля в Измайлове
Опубликованы первые минуты пожара в квеструме на территории Кремля в Измайлове

Ранее крупный пожар произошёл на птицефабрике в хуторе Маркин Октябрьского района Ростовской области. Там загорелась кровля складского помещения на площади 1600 квадратных метров. Во время тушения сотрудники МЧС спасли более 180 тысяч кур и не дали огню распространиться дальше.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar