13 мая, 00:11

К тушению пожара на Вернисажной улице в Москве привлекли пожарный поезд

Обложка © МАКС / МЧС Москвы

Пожарный поезд привлекли к тушению возгорания на Вернисажной улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

МЧС привлекло пожарный поезд к тушению пожара в Измайлове.

Кроме того, к тушению привлекли более 140 человек и 40 единиц техники. Среди них десять подъемных механизмов и пожарный поезд. С воздуха разведку ведут с помощью беспилотных авиационных систем.

Опубликованы первые минуты пожара в квеструме на территории Кремля в Измайлове
Ранее сообщалось, что площадь пожара в строении на Вернисажной улице в Москве возросла до 3 тыс. кв. метров. Тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания. Распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. Со слов администрации, людей внутри нет. Более 20 квестов уничтожил пожар в ангаре рядом с Измайловским Кремлём. Информация о пострадавших к настоящему моменту не поступала.

Антон Голыбин
