Опубликованы первые минуты пожара в квеструме Кремля в Измайлове

SHOT публикует кадры, снятые в первые минуты после возгорания в квеструме на территории Кремля в столичном Измайлове. Пожар, по предварительным данным, начался с квест-комнаты «Дьявольский кинотеатр».

Пять человек спасены, данных о пострадавших нет. Очевидцы рассказали, что дым очень быстро окутывал помещения, и люди выходили на улицу практически на ощупь. Предварительная причина пожара — замыкание электропроводки, при этом дым шёл ещё и из технических помещений.

Сейчас пламя и зарево от пожара видны за несколько километров от места ЧП. На месте работают экстренные службы.

Напомним, в главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Вернисажная, дом 6. Сначала огонь охватил 200 квадратных метров, но позже площадь пожара увеличилась до тысячи. На борьбу с огнём направили более ста человек и тридцать единиц техники. Два вертолёта Московского авиационного центра привели в готовность.